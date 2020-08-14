سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

وقالت الخلية في بيان، "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر".



وأضافت الخلية في بيانها، "تبين أن انطلاقها (الصواريخ) كان من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة".