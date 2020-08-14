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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 22:05

صادق النابلسي: انتصار تموز علامة فارقة في مسيرة الصراع مع العدو

صادق النابلسي: انتصار تموز علامة فارقة في مسيرة الصراع مع العدو
واعتبر الشيخ صادق النابلسي في تصريح " أن انتصار تموز علامة فارقة في مسيرة الصراع مع العدو الإسرائيلي أدت الى تفلت الموازين من ضوابط القياس . فكيف لعدد قليل من المقاومين أن ينتزعوا النصر من جيش يعد أقوى جيوش المنطقة والعالم" .معتبرا "ان ذلك كان من أكبر التحولات الاستراتيجية وأكثرها هولا بالنسبة إلى كيان يستمد وجوده من جيش يفترض ألا يهزم" .

وقال " لقد عاش العدو ارتباكا غير مسبوق وتوترا فاقم من محدودية قدرته في القادم من الأيام ومن ضيق خياراته وهوامشه في الحركة الميدانية ومن قدرة المقاومة المتصاعدة على الردع وتوجيه الضربات" .

أضاف: "ما يمكن ملاحظته بعد سنوات على هذا الانتصار للمقاومة وهذه الهزيمة للعدو الإسرائيلي أن القوى المعنوية إذا اضيفت إليها قوة مادية ونظام وإقدام وثقة وتلاحم وموهبة يمكن لها أن تدحر إسرائيل وتغير خارطة المنطقة".

وختم:"نحن في هذا النصر أشد ما نكون إلى إظهار تلك الجوانب الإيمانية والإعدادية ليفهم العدو أننا على استعداد للتصدي لأي عدوان ومتحفزين له لا نخاف إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا".
رقم : 880321
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