بالتفاصيل: أعلى حصيلة اصابات بكورونا في سوريا

وذكرت الوزارة في بيان أن عدد الوفيات بكوفيد-19 ارتفع إلى 58 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 1515 بعد تسجيل 83إصابة جديدة وهو أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في البلاد.



وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 403 بعد شفاء 8 حالات يوم الجمعة.



ويظهر من خريطة توزع الإصابات التي نشرتها الوزارة، أن دمشق عادت لتسجل أعلى نسب الانتشار في البلاد بواقع 21 إصابة.



وجاءت اللاذقية ثانية، بتسجيل 17 إصابة بينما كانت حمص ثالثة بواقع 15 إصابة، تلتها كل من حلب وريف دمشق بعشر إصابات في كل منهما و4 في كل من الحسكة وطرطوس، بينما بقيت درعا أقل المحافظات من حيث انتشار الفيروس بواقع إصابتين.



أما الوفيات فتوزعت على طرطوس ودمشق والسويداء بوفاة واحدة في كل منها.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.



وتوزع الاصابات المسجلة يوم الجمعة ١٤ آب ٢٠٢٠ كالتالي ...



٢١ في #دمشق

١٧ في #اللاذقية

١٥ في #حمص

١٠ في #حلب

١٠ في #ريف_دمشق

٤ في #طرطوس 4

٤ في #الحسكة

٢ في #درعا



#الوفيات

١ في #طرطوس

١ في #دمشق

١ في #السويداء



حالات الشفاء

٤ في دمشق

٢ في طرطوس

٢ في ريف دمشق

