ترامب وماكرون يعربان عن قلقهما ازاء التوتر بين اليونان وتركيا

وأشار بيان مقتضب للبيت الأبيض، إلى أن "الرئيسين أعربا عن قلقهما تجاه الوضع في منطقة شرق المتوسط، عقب التصعيد الأخير بين أثينا وأنقرة".



ويدور خلاف بين تركيا واليونان بشأن عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها.



واشتد التوتر بين تركيا واليونان الاثنين الماضي، مع إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.



ودعت تركيا فرنسا إلى "الامتناع عن الخطوات التي تؤدي لتصعيد التوتر"، بعد التدريبات التي أجراها الجيش الفرنسي مع القوات اليونانية في المنطقة الخميس.