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السبت 15 آب 2020 ساعة 08:27
موسوي: عزلة اميركا في الامم المتحدة غير مسبوقة
فشل مشروع القرار الاميركي لتمديد الحظر التسليحي على ايران في مجلس الامن الدولي، معتبرا عزلة اميركا الان بانها غير مسبوقة في تاريخ الامم المتحدة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
880356
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كاتب ‘‘إسرائيلي‘‘ : الرومانسية السرية أصبحت علنية
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