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السبت 15 آب 2020 ساعة 08:38

اصابة امرأة فلسطينية وطفل في العدوان ‘‘الاسرائيلي‘‘ على غزة

اصابة امرأة فلسطينية وطفل في العدوان ‘‘الاسرائيلي‘‘ على غزة
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ المصابَين نقلا الى المستشفى. وقال جيش الاحتلال إنّ طائراته الحربية والمروحية والدبّابات استهدفت مواقع لحماس في قطاع غزة بينها منظومة للدفاع البحري وبنى تحت أرضية ومراكز مراقبة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتّجاه المستوطنات. وكانت قوات الاحتلال منعت إدخال إمدادات الوقود إلى القطاع بالذريعة نفسها.

هذه مجمل الاستهدافات للاحتلال في قطاع غزة
استهداف ارض زراعية ومجموعة لمطلقي البالونات بصاروخين استطلاع ومن ثم بصاروح من الحربي نتج عنها اصابتين ونجاة المجموعة
استهداف موقع عسقلان بصاروخين استطلاع
استهداف نطقة تتبع لحماة الثغور منطقة زكيم
استهزهداف مدفعي لنقطة رصد شمال بيت لاهيا
استهداف ميناء خانيونس بصاروخ استطلاع ومن ثم بصاروخ حربي
استهداف ارض زراعية غرب التعليم شمال القطاع ونتج عنها اصابة امرأة مسنة.

وفي وقت يتعرض فيه الفلسطينيون الى القتل والقصف الاسرائيلي بينما تمد بعض البلدان العربية وعلى راسها الامارات يدها للجناة لكي تشاركهم في جريمة قتل الفلسطينيين.
رقم : 880361
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