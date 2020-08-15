الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 آب 2020 ساعة 09:32

روسيا: المخاوف من انتهاء الحظر التسليحي على إيران لا موجب لها

روسيا: المخاوف من انتهاء الحظر التسليحي على إيران لا موجب لها
وقال ميخائيل أوليانوف، السفير الروسي والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، على تويتر صباح اليوم السبت، إن المحاولة الأمريكية لتمديد الحظر التسليحي على إيران باءت بالفشل، وهذا ما كان متوقعا تماما.

وأضاف أوليانوف: هذه المحاولات لا اساس لها، أولئك الذين عبروا عن القلق في هذا الصدد لا ينبغي أن يبالغوا، فقط تذكروا: لم يكن هناك حظرا مطبقا (على إيران) قبل عام 2010 ولم تحدث كارثة، لن تحدث الآن ايضا.

ومنيت اميركا بفشل ذريع امس الجمعة في مجلس الامن الدولي في محاولتها الرامية لتمديد الحظر التسليحي على ايران الذي ينتهي في اكتوبر القادم.

وعارضت روسيا والصين مسودة القرار الاميركي، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و 8 أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، هما الدولتان الوحيدتانبين أعضاء المجلس الـ 15 اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.

يذكر ان الحظر التسليحي الذي فرض على ايران وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015 ينتهي في اكتوبر القادم.
رقم : 880380
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني مخاطبا المطبعين: إحذروا من فتح باب المنطقة أمام الاحتلال
روحاني مخاطبا المطبعين: إحذروا من فتح باب المنطقة أمام الاحتلال
إصبع أميركا على الزناد فيما يخص ايران!!!
إصبع أميركا على الزناد فيما يخص ايران!!!
15 آب 2020
ترامب غريق يمسك بقشّة الاتفاق مع إيران.. هل يتحقّق حلمه؟
ترامب غريق يمسك بقشّة الاتفاق مع إيران.. هل يتحقّق حلمه؟
15 آب 2020
هل سيستفيد خصوم "ابن سلمان" من محاولة اغتيال الجبري الفاشلة؟
هل سيستفيد خصوم "ابن سلمان" من محاولة اغتيال الجبري الفاشلة؟
15 آب 2020
التطبيع الاماراتي ‘‘الاسرائيلي‘‘ ..وقاحة التبرير ورداءة التوقيت
التطبيع الاماراتي ‘‘الاسرائيلي‘‘ ..وقاحة التبرير ورداءة التوقيت
15 آب 2020
كواليس توقيف 4 ناقلات نفط ايرانية !!!
كواليس توقيف 4 ناقلات نفط ايرانية !!!
15 آب 2020
السيد نصر الله: لبنان قاتل وحيدا امام اعتى جيوش العالم
السيد نصر الله: لبنان قاتل وحيدا امام اعتى جيوش العالم
14 آب 2020
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
14 آب 2020
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
14 آب 2020
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
14 آب 2020
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
14 آب 2020
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
14 آب 2020
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
13 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس