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السبت 15 آب 2020 ساعة 11:43

تسجيل حالتي وفاة و 334 إصابة بكورنا في لبنان

تسجيل حالتي وفاة و 334 إصابة بكورنا في لبنان
جاء ذلك في تقرير لوزارة الصحة اللبنانية ،اليوم السبت، 324 حالة منها تعود لمقيمين، في حين أن 10 إصابات تعود لوافدين توازياً مع تسجيل حالتي وفاة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات ​فيروس كورونا​، إلى ارتفاع العدد التراكمي لل​حالات​ المحلية المثبتة إلى 8045 إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 1154 حالة"، منوهةً بأن "عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 94 حالة.

كما أفادت عدد حالات الشفاء وصل إلى 2551 شخصاً، في حين أن 199 شخصاً يتلقون العلاج في ​المستشفيات​، 41 منهم يقبعون في العناية المركزة". وأوضحت ان عدد الفحوصات التي تم اجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 8177 فحصاً، 6189 منهم تم اجراؤها في المختبرات، 1988 تم اجراؤها في ​المطار​ .
رقم : 880402
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