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السبت 15 آب 2020 ساعة 11:49

قدرة محطات الطاقة الحرارية الإيرانية ترتفع لـ 68 ألف ميغاواط

قدرة محطات الطاقة الحرارية الإيرانية ترتفع لـ 68 ألف ميغاواط
وبحسب قاعدة المعلومات الخاصة بشركة توليد الطاقة الحرارية الإيرانية اليوم السبت، أشار "حميد رضا عظيمي" الى بناء 557 وحدة حرارية لتوليد الطاقة في البلاد حتى الآن.

وتابع قائلا: إن افتتاح مشروع محطة أورمية للطاقة زاد من عدد الوحدات الحرارية المملوكة للقطاع الخاص والصناعات الكبيرة إلى 377 وحدة وقدرتها إلى 45 الفا و732 ميغاواط.

وأشار عظيمي إلى أن 67.5٪ من إجمالي طاقة التوليد الحراري في أيدي القطاع الخاص.

واضاف مساعد مدير التخطيط في شركة توليد الطاقة الحرارية: أن قدرة محطات الطاقة في البلاد بلغت في الوقت الحالي، بما في ذلك محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية والمتجددة والديزل والصغيرة الحجم ومحطات الطاقة النووية، 83 الفا و675 ميغاواط ، 81 ٪ منها هي طاقة محطات الطاقة الحرارية.

وأضاف: أن محطات الطاقة الحرارية في البلاد تشمل وحدات الدورة المركبة التي تعمل حاليا بطاقة 28 الفا و249 ميغاواط (41.7٪) والوحدات الغازية بطاقة 23 الفا و657 ميغاواط (34.9 بالمئة) ومحطات الطاقة البخارية بطاقة 15 الفا و829 ميغاواط ( 23.4 بالمائة).
رقم : 880404
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