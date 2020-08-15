روحاني مخاطبا المطبعين: إحذروا من فتح باب المنطقة أمام الاحتلال

وفی کلمة له أمام المركز الوطني لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت، وصف روحاني الامارات بانه بلد اسلامي ولديه شعب متدين وممتاز، لكن حكامه انتهجوا طريقا خاطئا عندما تصوروا ان التصاقهم بامريكا والكيان الصهيوني سيحقق لهم الأمن وينعش اقتصادهم.



وفي جانب اخر من تصريحانه أكد روحاني، اننا نعمل على تعزيز ودعم الجهود الجارية داخل البلاد لتصنيع لقاح ضد فيروس كورونا، مستطردا انه في حال توصل أي دولة أو شركة لانتاج اللقاح في وقت اسرع فاننا سنقوم بشرائه.



وأشار الرئيس الايراني الى أن المواطنين باتوا على قناعة أن مرض كورونا قد يمتد لمدة أطول ، وبالتالي لابد من تغيير اسلوب حياتهم للتعايش مع هذا المرض لأشهر عديدة وربما لسنوات.



واضاف الرئيس روحاني ان التعايش الطويل مع كورونا يتطلب وضع برامج وخطط طويلة الأمد تشمل النظام التعليمي والنشاطات الاقتصادية والمراسم الدينية والاجتماعية وغيرها ، وان يجري ذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة والاخصائيين والخبراء في المركز الوطني لمكافحة كورونا، وبالنتيجة فان هذا الأمر يتطلب تكاتف جميع أجهزة الدولة وتعاون المواطنين للحد من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا.