جلالي: روسيا اثبتت أنها جادة في احترام الحقوق الدولية

واشار السفير الايراني كاظم جلالي في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع تويتر اليوم السبت الى فشل الولايات المتحدة في تمرير قرار في مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على ايران، وقال: اثبتت روسيا بعدم تصويتها على قرار أميركا غير المبدئي والمدمّر، عزمها الجاد على دعم الحقوق الدولية ومعارضة الأحادية.



واضاف: ما لا شك فيه أن هذا الاجراء العادل والبناء من جانب روسيا جدير بالتقدير والثناء.



وتابع سفير ايران في موسكو قائلا: تعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية أن احترام القانون الدولي والتعاون المشترك في مواجهة التهديدات العالمية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في العالم.



واختتم قائلا: ايران وروسيا تقفان معا في هذا النهج الدولي.