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السبت 15 آب 2020 ساعة 14:13

أمريكا ستنشر ألف عسكري إضافي في بولندا

أمريكا ستنشر ألف عسكري إضافي في بولندا
وأضاف في مقابلة صحفية: "يمكننا أن نأمل بنشر ألف عسكري أمريكي بشكل إضافي، على أراضينا. نحن سعداء بقرار شركائنا الأمريكيين الخاص بوضع المقر الرئيسي لقيادة فيلق الخامس في الجيش الأمريكي، في بولندا، والذي سيصبح أهم مركز قيادة أمريكي من هذا النوع على الجناح الشرقي لحلف الناتو".

وشدد شابوتوفيتش على أن نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا، لا ينبغي ربطه بقرار سحب قوة أمريكية من ألمانيا.

وقال الوزير، إن "الوحدات التي تغادر ألمانيا، ستنتشر في أجزاء أخرى من أوروبا". وأضاف: "تعزيز الوجود الأمريكي في بلدنا، هو عملية منفصلة ننفذها منذ فترة طويلة. لها هدف واحد تعزيز أمن بولندا".

ونقلت صحيفة"وول ستريت جورنال" الأمريكية قبل شهر، عن مصادر لم تسمها، أن ترامب أمر البنتاغون بخفض عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا من 34 ألفا و500 عنصر إلى 25 ألفا وذلك بسبب الخلافات بين أمريكا وألمانيا.
رقم : 880429
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