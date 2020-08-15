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السبت 15 آب 2020 ساعة 14:29

عريقات يكشف زيف ادعاء الامارات وعام التطبيع مع الكيان

عريقات يكشف زيف ادعاء الامارات وعام التطبيع مع الكيان
وأكد عريقات في لقاء مع "عربي21"، أن الإمارات ترتكب "خطأ استراتيجيا" بتطبيع العلاقات مع الاحتلال، خارج الإجماع العربي.

وأشار إلى أن قرار الإمارات بتطبيع العلاقات مع الاحتلال يستند إلى "حسابات خاطئة وتحالفات وهمية"، فضلا عن أنه يكرس "عنصرية الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني"، ويتغاضى عن "تهويد القدس" ويتنازل عن "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم".

ووفقا لعريقات، فإن أخطر ما يتضمنه قرار الإمارات هو "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، و"الموافقة المجانية على خطة تصفية القضية الفلسطينية التي عرضتها الإدارة الأمريكية".

وأفاد عريقات بأن الإمارات بادرت بقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية منذ عام 2014، وقال إن الإمارات كانت تسعى إلى "التطبيع مع الاحتلال"، بغض النظر عن "وجود أو عدم وجود خطة ضم إسرائيلية في الضفة المحتلة".

واعتبر عريقات خطوة الإمارات "مكافأة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

ورفض عريقات تبرير الإمارات لقرارها تحت غطاء "إيقاف الضم" الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وقال إن الإمارات تعطي الاحتلال الضوء الأخضر في مواصلة خططه الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلتين.

وطالب عريقات بموقف عربي موحد "رافض لقرار الإمارات، ويدفعها للتراجع عن التطبيع مع الاحتلال"، مشددا على أن قرار الإمارات "خروج على قرارات القمم العربية، ومبادرة السلام العربية، والرفض العربي للخطة الأمريكية".
رقم : 880437
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