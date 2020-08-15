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السبت 15 آب 2020 ساعة 14:34

الخارجية الايرانية تدعو النظام الاميركي للاتعاظ من هزائمه المطلقة

الخارجية الايرانية تدعو النظام الاميركي للاتعاظ من هزائمه المطلقة
وفي الاشارة الى فشل اميركا في تمرير مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران في مجلس الامن الدولي كتب موسوي في تغريدة له على تويتر صباح اليوم السبت: ان المجتمع الدولي رفض مرة اخرى وبصوت صادح محاولات الولايات المتحدة الاميركية المتهورة والعبثية الرامية لإضعاف مكانة مجلس الامن الدولي.

واضاف: انه على النظام الاميركي الاتعاظ من هزائمه المطلقة والكف عن اهدار سمعته في منظمة الامم المتحدة، لانه في غير هذه الحالة سيصبح معزولا، حتى اكثر من الان.
وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد اشار في تغريدة سابقة له على تويتر اليوم السبت الى فشل مشروع القرار الاميركي لتمديد الحظر التسليحي على ايران في مجلس الامن الدولي، معتبرا عزلة اميركا الان بانها غير مسبوقة في تاريخ الامم المتحدة.

وكتب موسوي: لم يسبق في تاريخ منظمة الامم المتحدة على مدى 75 عاما ان كانت اميركا بهذه العزلة التي هي عليها الان.

واضاف: رغم كل الرحلات والضغوط والجولات، لم تتمكن اميركا من كسب تاييد سوى دولة صغيرة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان الدبلوماسية الايرانية النشطة الى جانب الرصانة القانونية للاتفاق النووي، قد هزمت اميركا في مجلس الامن الدولي مرارا.

يذكر ان مشروع القرار الاميركي لتمديد الحظر التسليحي على ايران لقي الفشل الذريع اذ لم يحصل سوى على صوتين احدهما صوت اميركا نفسها فيما عارضته روسيا والصين وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
رقم : 880440
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