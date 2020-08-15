باكستان تحتج على التطبيع الإماراتي مع الإحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘

وقالت الخارجية: إن هذا القرار الإماراتي له تداعيات كبيرة للمنطقة.



والخميس، أعلنت الولايات المتحدة وكيان الإحتلال والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، في اتفاق مخزي يعد الأول بين دولة خليجية والكيان المحتل.



وبهذه الخيانة ، تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع الاحتلال، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).



ولاقى الاتفاق المخزي تنديدا فلسطينيا وإسلاميا واسعا من القيادة وفصائل بارزة مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".



ويسعى كيان الاحتلال بشكل حثيث إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية، وخاصة الخليجية منها، في وقت تراجع فيه الاهتمام العربي الرسمي بقضية العرب والمسلمين الأولى، أي "القضية الفلسطينية".



ولاقى تطبيع الامارات دعما من قبل النظام البحريني الذي كان اول المهنئين وعمان ومصر والاعلام السعودية.