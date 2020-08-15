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السبت 15 آب 2020 ساعة 17:12

رئيس البرلمان التركي: الإمارات دمية بلا سيادة وخائنة لفلسطين

رئيس البرلمان التركي: الإمارات دمية بلا سيادة وخائنة لفلسطين
وجاء تعليق رئيس البرلمان التركي في تغريدة له على صفحته الرسميه في "تويتر" حيث اعتبر أن "الإمارات خانت القضية الفلسطينية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل".

وربط شنطوب في تغريدته، بين الاتهامات المتكررة التي تتلقاها تركيا من الإمارات حول تدخل بلاده في الشؤون العربية الداخلية والحدث الأخير قائلا: "الإمارات التي تتهم تركيا بالتدخل في شؤون العرب، تخون بشكل صريح القضية الفلسطينية التي تشكل إحدى أهم قضايا العالم الإسلامي"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

واعتبر رئيس البرلمان أنه "من الطبيعي أن تنزعج الدمى التي لا تمتلك سيادتها الخاصة" من بلاده "المدافع الحقيقي والحازم" عن القضية الفلسطينية، على حد تعبيره.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، التوصل لاتفاق للسلام بين الإمارات والكيان الاسرائيلي لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

يذكر ان تركيا والكيان الاسرائيلي يتبادلان السفراء ويعتبر الكيان من اهم مصادر السلاح لتركيا، وتوترت العلاقات بين الطرفين منذ هجوم اسطول الحرية عام 2011 لكن نتنياهو اعتذر عن الهجوم 2013 وعادت العلاقات بين الطرفين.
رقم : 880465
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