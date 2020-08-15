الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 آب 2020 ساعة 18:40

الاركان الايرانية: سيزول ابن زايد كما زال السادات

الاركان الايرانية: سيزول ابن زايد كما زال السادات
وشدد البيان على أن التاريخ لم ينس خيانة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأن الرئيس المصري السابق أنور السادات هو الذي افتتح هذا الطريق عبر اتفاقية العار كامب ديفيد، إلا أن المساعي التي بذلها ما أثمرت وحسب وانما الشباب الفلسطيني المناضل استلهم من المناضلين السابقين رفع راية الدفاع عن الحق ومقارعة الظلم وتحرير فلسطين بحماس أكبر.

وأعتبر البيان أن ابن زايد يسير على ذات الخطى التي سار عليها السادات بينما لم يبق من السادات سوى اسمه والقضية الفلسطينية حيّة وأصيلة ولن يمضي الوقت حتى يزول ابن زايد كما زال السادات.
رقم : 880489
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني مخاطبا المطبعين: إحذروا من فتح باب المنطقة أمام الاحتلال
روحاني مخاطبا المطبعين: إحذروا من فتح باب المنطقة أمام الاحتلال
إصبع أميركا على الزناد فيما يخص ايران!!!
إصبع أميركا على الزناد فيما يخص ايران!!!
15 آب 2020
ترامب غريق يمسك بقشّة الاتفاق مع إيران.. هل يتحقّق حلمه؟
ترامب غريق يمسك بقشّة الاتفاق مع إيران.. هل يتحقّق حلمه؟
15 آب 2020
هل سيستفيد خصوم "ابن سلمان" من محاولة اغتيال الجبري الفاشلة؟
هل سيستفيد خصوم "ابن سلمان" من محاولة اغتيال الجبري الفاشلة؟
15 آب 2020
التطبيع الاماراتي ‘‘الاسرائيلي‘‘ ..وقاحة التبرير ورداءة التوقيت
التطبيع الاماراتي ‘‘الاسرائيلي‘‘ ..وقاحة التبرير ورداءة التوقيت
15 آب 2020
كواليس توقيف 4 ناقلات نفط ايرانية !!!
كواليس توقيف 4 ناقلات نفط ايرانية !!!
15 آب 2020
السيد نصر الله: لبنان قاتل وحيدا امام اعتى جيوش العالم
السيد نصر الله: لبنان قاتل وحيدا امام اعتى جيوش العالم
14 آب 2020
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
14 آب 2020
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
14 آب 2020
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
14 آب 2020
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
14 آب 2020
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
14 آب 2020
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
13 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس