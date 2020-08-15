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السبت 15 آب 2020 ساعة 18:51

حيفا إلى الزوال.. مغردون يتوعدون الاحتلال

حيفا إلى الزوال.. مغردون يتوعدون الاحتلال
وقال السيد نصرالله مساء الجمعة إنه “ليس لدينا رواية حول الانفجار في مرفأ بيروت وننتظر التحقيقات وإذا كانت “إسرائيل” هي التي ارتكبت جريمة انفجار المرفأ فستدفع ثمنا بحجم هذه الجريمة… وحزب الله لن يسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم.

ونشر العديد من المغردين مقتطفات من كلام السيد نصرالله تحت وسم #نصر_من_الله حيث توعد المغردون الاحتلال الاسرائيلي بالانتقام.

كما نشر المغردون صور وفيديوهات لمرفأ حيفا، مؤكدين أن "اسرائيل ستدفع الثمن".
واشار المغردون الى كلمات سابقة للأمين العام لحزب الله حين أكد أن حزب الله يمكنه معرفة ما هو موجود بمرفأ حيفا أكثر من بيروت لأن هذا الأمر هو جزء من معادلة الردع.
وتوعد الكثير من المغردين الاحتلال بزوال حيفا ودفع الثمن بحجم الجريمة، في حال ارتكابها.

كما اشار بعض النشطاء الى تصريحات السيد نصر الله بشأن الرد على اغتيال شهيد المقاومة بسوريا، مؤكدين أن الرد على هذه الجريمة مازل قائماً والمسألة مسألة وقت وعلى الصهاينة ان يبقوا بالانتظار.
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رقم : 880494
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