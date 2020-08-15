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العراق
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السبت 15 آب 2020 ساعة 18:52
العراق.. انفجار عبوة استهدفت رتلاً يحمل دعماً للتحالف الأمريكي
وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة انفجرت، عصر اليوم، واستهدفت رتلاً يحمل دعماً لوجستياً التحالف الدولي على الطريق السريع بين البصرة وذي قار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يسفر عن اصابات تذكر".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
880495
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