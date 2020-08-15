مستشار ملك البحرين يكشف موعد التطبيع البحريني ‘‘الاسرائيلي‘‘

وأضاف شناير في مقابلة مع قناة "كان" العبرية، أعلم أنه بحلول نهاية العام ، سيبدو أن دولة أو دولتين من الخليج (الفارسي) ستقيمان علاقات مع "إسرائيل". أعتقد أن البحرين ستكون التالية.



وقال الحاخام شناير "إنهم متحمسون للغاية" ، في إشارة إلى موقف البحرين من إعلان الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي للتطبيع، مضيفا، "اعتقد أن البحرين ستكون التالية في الدور".



وفي خطوة وصفتها المعارضة البحرينة بالقبيحة أجرى ملك البحرين أمس اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بما وصفها الخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه "إسرائيل".