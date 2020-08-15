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السبت 15 آب 2020 ساعة 19:51

كورونا.. 11 وفاة و1067 إصابة جديدة في 4 دول خليجية

كورونا.. 11 وفاة و1067 إصابة جديدة في 4 دول خليجية
ففي البحرين أعلنت وزارة الصحة وفاة حالة لوافد يبلغ من العمر 54 عاماً، ليرتفع مجموع الوفيات في المملكة إلى 169 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت، في وقت متأخر من ليل الجمعة، تسجيل حالة وفاة و326 إصابة جديدة بالفيروس، كما أعلنت تسجيل 289 حالة تعافٍ جديدة.

وبلغ إجمالي الإصابات في البحرين 46.053 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من المرض 42.469 حالة.

وفي سلطنة عمان سجّلت وزارة الصحة 5 وفيات و181 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح المجموع الكلي للإصابات في السلطنة 82.924 حالة، في حين بلغ مجموع الوفيات 562 حالة.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي إن 123 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصبح مجموع المتعافين من المرض 77.550 حالة.

وحالياً ترقد 462 حالة لتلقي العلاج في المشافي، بينها 158 حالة في العناية المركزة، بحسب البيان.

وفي الإمارات نقلت الوكالة الرسمية عن وزارة الصحة أنها سجّلت حالتي وفاة و283 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 98 حالة تعافٍ.

وبلغ مجموع الإصابات في الإمارات 64.102 حالة، توفي منهم 361 حالة، وتماثل 57.571 للشفاء، بحسب الوزارة.

أما دولة قطر فسجّلت حالتي وفاة و277 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 247 حالة تعافٍ جديدة، بحسب بيان وزارة الصحة.

ووفقاً لهذه الأرقام أصبح المجموع الكلي للإصابات 114.809 حالات، توفي منهم 192، وتماثلت 111.505 حالات للشفاء.

وفي الكويت نقلت الوكالة الرسمية عن وزارة الصحة أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 67.519 حالة؛ بعد تعافي 779 حالة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ مجموع الإصابات في الكويت، حتى أمس السبت، 75185 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 494 حالة.
رقم : 880510
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