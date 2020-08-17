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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 08:30

في ظل كورونا.. الأردن يتخذ قرارات هامة حول دوام الموظفين

في ظل كورونا.. الأردن يتخذ قرارات هامة حول دوام الموظفين
وشدد رئيس الوزراء، خلال جلسة عقدها امناقشة الاجراءات المتبعة في مركز حدود العمري، على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أيّ تجاوزات قد تسهم في انتقال الوباء داخل المدن والمحافظات؛ مؤكّداً أهميّة وجود مرجعيّة رئيسية تدير جميع العمليّات داخل المركز، وتتحمّل مسؤوليّة تطبيق الإجراءات، بما يضمن استمرار تدفّق الشحن والحركة التجاريّة.

على صعيد متّصل، وفي ضوء تزايد حالات الإصابة المحليّة بفيروس كورونا، ولغايات التخفيف من الاكتظاظ الذي يسهم في انتشار العدوى، وتقليل أعداد موظفي القطاع العام، خصوصاً في الوزارات والمؤسّسات التي تضمّ أعداداً كبيرة من الموظّفين؛ وافق رئيس الوزراء على تنسيب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، بتفويض المرجع المختصّ بتحديد دوام جزء من الموظّفين عن بُعد، أو تدوير العمل بين الموظّفين، وذلك وفقاً لما تضمّنه في الدليل الإرشادي الذي أقرّه مجلس الوزراء بخصوص عمل موظفي القطاع العام خلال جائحة كورونا.

واشترط القرار عدم التأثير على كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين ومستوياتها، وضرورة استدامة عمل المؤسّسات بوتيرتها المعتادة.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات الحكوميّة للمحافظة على صحّة المواطنين وسلامتهم، والمساهمة في استقرار الوضع الوبائي، ويشمل جميع الوزارات، والدوائر الحكوميّة، والمؤسسات العامّة، والهيئات، والسلطات، والشركات المملوكة للحكومة، ويطبّق اعتباراً من تاريخه.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء وقف جميع أشكال النقل والانتداب والإعارة للموظّفين، باستثناء ما يجري منها حاليّاً لاستكمال هيكلة بعض المؤسّسات والدوائر التي تمّ الإعلان عنها سابقاً.

من جهة اخرى، أعلن مدير عمليّات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفرٍّاية عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية محافظة إربد، وعن باقي محافظات المملكة، اعتبار من الساعة السادسة من صباح الاثنين المقبل، وحتى يسمح الوضع الوبائي برفع العزل.
رقم : 880748
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