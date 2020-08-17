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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 08:34

28 حريقا ببالونات العودة في 'غلاف غزة'

28 حريقا ببالونات العودة في
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبري، أن الحرائق اندلعت، في مناطق متفرقة من "غلاف غزة".

واستمر وزير الحرب "الإسرائيلي"، بيني غانتس، في تهديداته بدعوى إطلاق البالونات الحارقة من غزة، قائلًا: إن "الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة حتى عودة الهدوء إلى منطقة الجنوب"، متجاهلا أن عودة الشباب الفلسطيني الثائر لإطلاق البالونات جاءت بسبب تلكؤ الاحتلال في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.

وشرع الشباب الثائر في استخدام هذه البالونات، في مايو/ أيار لعام 2018، كإحدى "الأدوات الخشنة" المرافقة لمسيرات العودة، التي انطلقت في مارس/ آذار من العام ذاته، رفضًا للحصار "الإسرائيلي" حسبما افاد المركز الفلسطيني للاعلام.

وتوقف إطلاق البالونات في نهاية مارس 2019، مع التوصل لتفاهمات ذات صبغة إنسانية بواسطة مصرية وأممية وقطرية، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الأدوات الخشنة.

واستأنف الشبان قبل نحو أسبوع إطلاق البالونات، وعادوا -أمس- لفعاليات الإرباك الليلي؛ احتجاجا على تنكر الاحتلال للتفاهمات وإجراءات العقاب الجماعي الجديدة التي فرضها الاحتلال على غزة.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة، من حرمانهم من السفر إلى خارج القطاع، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو 14 عامًا.

كما تسبب هذا الحصار بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدى السكان، ما أدى إلى ارتفاع مؤشري الفقر والبطالة إلى 52 بالمائة، و50 بالمائة، تواليًا، بحسب إحصائيات رسمية.
رقم : 880750
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