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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 08:39

جيش الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

جيش الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، "قصفت دبابات الجيش الليلة موقع رصد تابع لمنظمة حماس في قطاع غزة".

وزعم جيش الاحتلال في بيانه المقتضب: "جاء القصف ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بالإضافة إلى أعمال الشغب على السياج الأمني".

ولم يتم الإعلان عن خسائر بالأرواح أو إصابات أو خسائر مادية، حيث كانت الضربة محدودة لبرج مراقبة لحماس، ولم يكن يتواجد به أو حوله أي شخص وفق شهود عيان.

ومنذ عدة أيام يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، إلى جانب استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات في قصف القطاع، ردا على ما يزعم أنه إطلاق للبالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
رقم : 880752
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