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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 08:44

ارتفاع قياسي بعدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان

ارتفاع قياسي بعدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان
أعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 439 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 8881 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 395 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و44 حالة بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 6 ​حالات​ وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 103". وأشارت الوزارة إلى "أنّها أجرت 6364 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1625 فحصًا في ​المطار​".

حيث أكد رئيس لجنة الصحة النيابيّة عاصم عراجي لـ mtv أنّ "لبنان دخل دائرة الخطر من فيروس كورونا، وهناك كثافة مصابين في المستشفيات، التي لم تعد تملك قدرةً لاستيعاب المزيد من الإصابات، كما هناك نسبة عدم التزام كبيرة بتدابير الوقاية وهو ما نلحظه في الأماكن العامة حيث قلّة تستخدم الكمّامات على الوجه".

ودعا عراجي الناس الى "الالتزام بالوقاية والا نتجه الى الاقفال التام، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد المتهالك أصلاً"، كما حذّر من "أن نشهد في فصل الخريف، الذي بات قريباً، ارتفاعاً في عدد الإصابات الخطرة".
رقم : 880756
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