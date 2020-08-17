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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 09:26

المتحدث باسم الخارجية يرفض مزاعم بومبيو الزائفة ضد إيران

المتحدث باسم الخارجية يرفض مزاعم بومبيو الزائفة ضد إيران
ورفض "سعيد خطيب زادة" الاتهامات التي لا أساس لها لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد بلدنا بإرسال أسلحة إلى طالبان، وقال: ما يحدث في أفغانستان اليوم هو نتيجة التحريض على الحرب والتدخل الأمريكي في شؤون أفغانستان.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان المزاعم التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي هي نوع من الإسقاط ومحاولة لصرف الرأي العام الأفغاني عن دعم واشنطن لـ"داعش".

وقال خطيب زاده إن الولايات المتحدة لم تعطي توضيحا حتى الان بشان مطالب الرأي العام حول المروحيات التي تحلق فوق أفغانستان تحت رعاية الناتو لمساعدة "داعش".
رقم : 880766
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