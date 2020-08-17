الاحتلال يغلق بحر غزة ويمنع الصيد للفلسطينيين

جاء ذلك وفق بيان نشره منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية وغزة كميل أبو ركن، عبر صفحته على تويتر.



وقال المنسق انه تقرر تقليص مسافة الصيد في القطاع اعتبارا من الاحد إلى الصفر، وإغلاقها بالكامل بشكل فوري من الآن وحتى إشعار آخر بزعم إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه قوات الاحتلال.



واستهدفت مدفعية الإحتلال الإسرائيلي، (ليل الأحد الاثنين)، موقعا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة .



ومنذ عدة أيام يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، إلى جانب استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات في قصف القطاع، ردا على ما يزعم أنه إطلاق للبالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.