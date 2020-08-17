الداخلية التونسية تحبط عمليات هجرة غير شرعية وتوقف 73

جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية في بيانات متفرقة مساء السبت.



ففي جزيرة جربة التابعة لولاية مدنين (جنوب)، جرى ضبط مركب بحري، كان على متنه 11 شخصا (من سكان الولاية)، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.



وفي ولاية صفاقس (جنوب) تمكن الحرس الوطني (الدرك)، بجزيرة قرقنة على مستوى سواحل سيدي يوسف، من ضبط 37 شخصا بينهم أربعة أطفال وشخص مطلوب للعدالة وصادر في شأنه حكم بالسجن كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية.



وتم على إثر ذلك، حجز مركب بحري وكمية من المحروقات ودراجة نارية يتم استعمالها في التنقلات.



كما تمكّن الحرس الوطني بصفاقس، من ضبط 25 شخصا من جنسيات إفريقية، بينهم رضيع و14 فتاة كانوا بمنطقة دوار شط العوابد بمعتمدية العامرة (وصفاقس) كانوا بصدد التحضير للهجرة بصفة غير نظامية.



وقبل نحو أسبوعين، ندد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة تفقدية للميناء البحري في صفاقس، بالمتاجرين بالبشر، الذين ينظمون عمليات هجرة غير نظامية، واصفا ما يقومون به بأنه "عمل إجرامي" لا يمكن أن تتسامح معه السلطات التونسية.