ايران تخطط لبناء ثاني ميناء كبير يطل على المحيط

وقال راستاد في تصريح له اليوم الاثنين انه تم منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) لغاية الان تفريغ وشحن نحو 47 مليون طن من مختلف انواع السلع من موانئ البلاد.



واوضح بان واردات السلع غير النفطية بلغت خلال الفترة المذكورة 12 مليون طن غالبيتها سلع اساسية فيما بلغت صادرات السلع غير النفطية نحو 13.5 مليون طن.



واضاف مساعد وزير الطرق واعمار المدن، ان احد الانشطة الكبيرة جدا لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية هو العمل على تصنيع 83 مركبا تجاريا تحتاجه الموانئ وان الرساميل المرصودة لهذا الامر تبلغ 240 مليون يورو، وهو في الواقع مشروع كبير يمكنه تنشيط الصناعات البحرية في البلاد وتوفير المزيد من فرص العمل المناسبة.



وصرح بان احد الاجراءات الاخرى لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في عام "قفزة الانتاج" هو توفير قطع الغيار والمعدات اللازمة من قبل المنتجين المحليين واضاف، لقد تمكنا لغاية الان من انتاج 768 قطعة بالاعتماد على القدرات الداخلية والتي وفرت ارصدة للمنظمة بنسبة 70 بالمائة مقارنة مع المشتريات الخارجية.



واكد راستاد قائلا، اننا لسنا بحاجة الى مستشارين ومقاولين اجانب اطلاقا في مجال تصميم وانشاء البنية التحتية للموانئ.



ولفت الى ان طاقة استيعاب موانئ البلاد تبلغ في الوقت الحاضر 246 مليون طن وسيتم رفعه الى 285 مليون طن في نهاية الخطة الخمسية التنموية السادسة التي تنتهي العام القادم وقال، انه تم خلال العام الماضي تفريغ وشحن 150 مليون طن من موانئ البلاد.



واضاف ان طاقة استيعاب موانئ البلاد من حيث الحاويات تبلغ في الوقت الحاضر 7.7 مليون TEU وسيتم رفعه الى 8.5 ملیون TEU وقال، ان غالبية نقل السلع في المجال البحري متعلق بمجال الحاويات لذا يتوجب علينا زيادة طاقة موانئنا فيها قدر الامكان.

وفيما يتعلق بموضوع تفشي فيروس كورونا صرح بان العمليات في الموانئ التجارية مستمرة على مدار الساعة مع التزام التوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ولم تتوقف هذه العمليات بسببه.



*ميناء "الشهيد رجائي" في تشابهار



واشار راستاد الى ان ميناء "الشهيد رجائي" في تشابهار يعد الميناء الرئيس للبلاد في سواحل مكران وقال انه تم رفع طاقته 4 اضعاف من 2 مليون الى 8.8 مليون طن سنويا وسترتفع الى 33 طنا مع انجاز مرحلته الثانية.



واضاف، اننا نسعى بالتاكيد لانشاء ميناء محيطي كبير اخر في سواحل مكران وقد قمنا باجراء الدراسات اللازمة وتقييم النقاط المحتملة بصورة عامة ومن المؤكد اننا سيكون لنا ميناء جديد في هذه السواحل مستقبلا.



وتوقع ان تستغرق العمليات التنفيذية لانشاء الميناء الجديد في سواحل مكران فترة 5 اعوام.