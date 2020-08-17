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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 13:07

فلسطين.. الجهاد الإسلامي تعلن مشاركتها بلقاء في رام الله

فلسطين.. الجهاد الإسلامي تعلن مشاركتها بلقاء في رام الله

وقال الشيخ نخلة: ربما لو كان التوجه أو الدعوة للقاء الرئيس مع الأمناء العامين، لكان ذلك أفضل، خاصةً أن الجميع ينادي بذلك، ولكن لا رد إيجابي حول ذلك.

وأضاف هناك نية عند حركة الجهاد الإسلامي للمشاركة، للخروج بتوجه وطني موحد ضد مشاريع التطبيع والركض وراء العلاقات المشبوهة مع الاحتلال، ولكن يحق لنا التساؤل: من فتح باب العلاقات مع الاحتلال؟!.

وشدد الشيخ نخلة، على أهمية وحدة الصف الوطني، ونبذ الخلافات الداخلية لمجابهة المخاطر والتحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا.

ونوه إلى أن المهم في هذه الظروف التي تمر بها قضيتنا، أن نخرج من دائرة القول والمناداة بذلك، إلى دائرة الفعل الحقيقي، وهذا سؤال إلى طرفي الانقسام: إلى متى؟!!!!.

وأعلنت الامارات الخميس الماضي، عن الاتفاق على تطبيع كامل بين الكيان الاسرائيلي والإمارات، وذلك بعد اتصال هاتفي ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية. كما قوبل برفض واسع من الشارع الاسلامي والعربي، وتم احراق علم الامارات وصور بن زايد في العديد من الدول الاسلامية.
رقم : 880817
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