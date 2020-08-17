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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 14:23

عرنوس يوكد التركيز على العملية الإنتاجية في سوريا

عرنوس يوكد التركيز على العملية الإنتاجية في سوريا
وأوضح المهندس عرنوس خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم أهمية التركيز على تعزيز العملية الإنتاجية وتنمية الاستثمارات العامة والخاصة وتوسيع قاعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة القطاع الزراعي ودعم الزراعات الأسرية وتسهيل عودة الفلاحين إلى أراضيهم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية وتكثيف خطوات مكافحة الفساد مؤسساتياً وإدارياً.

وقدم الوزراء خلال الجلسة مداخلات تمحورت حول برنامج عمل كل وزارة بهدف وضع توجيهات الرئيس بشار الأسد موضع التنفيذ وناقش المجلس محاور عمل المرحلة القادمة تمهيداً لإقرارها ضمن برامج تنفيذية تنعكس بشكل مباشر على تحسين المستوى المعيشي ودعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشروعات تحقق الاكتفاء الذاتي إضافة إلى آليات التعامل مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

ودرس المجلس مشروع قانون إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد بهدف توفير الأدوية واللقاحات الوقائية لتأمين الحماية الصحية لقطعان الثروة الحيوانية والمساهمة بتخفيض تكاليف الإنتاج الحيواني.

وطلب المجلس من جميع الوزارات إعطاء الأولوية في الإصلاح للآليات الهندسية الثقيلة ووافق على منح مؤسسة الصناعات الغذائية سلفة بقيمة مليار ليرة سورية لتعزيز إنتاج الشركات التابعة لها من المواد الاستهلاكية والزراعية وطلب من وزارة التجارة الداخلية تجهيز مطحنة تلكلخ خلال عام.

وشدد المجلس على ضرورة الاستمرار بتطبيق الاجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا في مختلف قطاعات العمل والإنتاج والخدمات لناحية التباعد المكاني واستخدام الكمامات.
رقم : 880836
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