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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 14:25

عون: لضرورة بقاء القوى الأمنية في أقصى جهوزية للمحافظة على الأمن

عون: لضرورة بقاء القوى الأمنية في أقصى جهوزية للمحافظة على الأمن
عرض ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الأوضاع الأمنية مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​. وشدّد على ضرورة بقاء ​القوى الأمنية​ في أقصى جهوزية للمحافظة على الأمن والاستقرار لاسيما في الأحياء المنكوبة نتيجة الانفجار في المرفأ.

وخلال ترؤسه اجتماعا مع وفد من نقابة وسطاء التأمين في لبنان، دعا الرئيس عون شركات التأمين في لبنان الى الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص المؤمّنين لديها الذين تضررت ممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام.

وأشار عون الى أن "الكارثة التي لحقت بلبنان تتطلب تعاونا من الجميع في سبيل تعويض المتضررين كي يتمكنوا من ترميم منازلهم ومؤسساتهم وإزالة آثار الانفجار الكبير الذي ضرب العاصمة وضواحيها".

واكد ان "التحقيقات مستمرة لجلاء ظروف الانفجار واسبابه المباشرة وغير المباشرة،" معتبرا ان "التعاطف مع المتضررين واجب الجميع لا سيما أولئك الذين لهم ارتباطات مباشرة مع شركات التأمين المدعوة الى القيام بواجبها حيالهم بعد انجاز المستندات والكشوفات الضرورية التي تقوم بها الورش الفنية المتخصصة".
رقم : 880837
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