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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 15:06

هكذا غرد المتحدث باسم الخارجية الايرانية الجديد

هكذا غرد المتحدث باسم الخارجية الايرانية الجديد
وفي تغريدة على صفحته الشخصية في موقع تويتر في اول يوم من مهامه في منصبه الجديد، قال خطيب زادة: يشرفني أن أبدأ العمل اليوم بصفتي المتحدث الثاني عشر والرئيس الثالث لمركز الدبلوماسية العامة والإعلامية في وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضاف: انه لشرف فريد لي ولزملائي وبدعم من الإعلاميين والمفكرين ان أمثل صوت السياسة الخارجية والمصالح العليا للشعب الايراني الشامخ.

يذكر ان مراسم تقديم المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، اقيمت أمس الاحد في مقر وزارة الخارجية بحضور الوزير محمد جواد ظريف، خلفا للمتحدث السابق، عباس موسوي الذي تم تعيينه سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى جمهورية اذربيجان.

وشغل خطيب زادة، منصب مساعد رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، ومديرا لمجلة وزارة الخارجية باللغة الانجليزية، ومدير دار نشر وزارة الخارجية، ومسؤول مكتب الدراسات، ومستشارا لوزير الخارجية في شؤون التعليم والابحاث، كما عمل في السفارة الايرانية في كل من كندا والمانيا.
رقم : 880841
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