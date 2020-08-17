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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 16:22

العميد فدوي يؤكد ضرورة شرح مبادئ الثورة والدفاع المقدس للشباب

العميد فدوي يؤكد ضرورة شرح مبادئ الثورة والدفاع المقدس للشباب
وفي الاجتماع التنسيقي بين قادة القوات المسلحة ومسؤولي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لاحياء الذكرى الاربعين للدفاع المقدس، اشار العميد علي فدوي الى الدور البناء الذي تقوم به الاذاعة والتلفزيون في شرح مبادئ الدفاع المقدس لجيل الشباب، وقال: في ظل الوضع الراهن، ومرور 40 عامًا على مرحلة الدفاع المقدس، يجب أن نضع في الاعتبار في خططنا أسس الثورة الإسلامية وما أدى الى قيام الثورة الإسلامية وتشكيل الدفاع المقدس.

وتابع قائلا: عندما يعلم جيلنا الشاب أننا قمنا بثورة على أساس الرؤية الإلهية والأساس الديني، ثم حاربنا العدو المعتدي وفق أسس ومعايير المدرسة نفسها، فسيحصلون على دعم فكري للثورة والمستقبل مما يؤمن الثورة تجاه الأحداث المستقبلية.

وأكد نأب القائد العام للحرس الثوري: اليوم العديد من قواتنا شباب لم يروا الإمام الخميني (رض) والشهداء ولم يدركوا الحرب عن قرب، لذا يجب شرح هذه الفجوة للشباب من خلال الدعم الفكري والتصوير والتثقيف بشأن مرحلة الدفاع المقدس، كما لو كانوا حاضرين في ساحات معارك فترة الدفاع المقدس.
رقم : 880845
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