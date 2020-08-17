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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 16:25

اشتية يهاجم الإمارات: خرجتم من الإجماع العربي بشكل فاضح!

اشتية يهاجم الإمارات: خرجتم من الإجماع العربي بشكل فاضح!
وأكد إشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أن تطبيع العلاقات والصلاة في الأقصى تحت "السيادة الإسرائيلية" مرفوض، وموضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني.

وأشار اشتية إلى أن السلطة الفلسطينية ستعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماعا مهما لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال: "الحديث عن فلسطين وما تقبل به أو ترفضه هو شأن فلسطيني، ويمثله رئيس السلطة محمود عباس، وإن تعزيز ترسانة الأسلحة الإماراتية من المزود الأميركي لن يكون على حساب القدس وفلسطين" كما قال.

وشدد على أن الحكومة ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، وأدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم.

وتعتزم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الاجتماع، بعد غد الأربعاء، لتحديد خطوات الفترة المقبلة، بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".

وبين عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" عباس زكي، أن "دعوات وجهت إلى القيادات الفلسطينية لحضور الاجتماع".

ولفت إلى أن الاجتماع يشمل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين للفصائل بما فيها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وممثلي وقادة أجهزة الأمن، وطاقم الرئاسة.
رقم : 880847
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