كيف ستكون مراسم احياء عاشوراء في سوريا هذا العام؟

وفي بيان أكدت الهيئة انه نظراً للظروف الصحية الخاصة التي تمر بها سوريا من فيروس كورونا المستجد تقرر الهيئة الاكتفاء بإقامة مظاهر الحزن والعزاء داخل البيوت واستماع المجالس عبر وسائط التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.