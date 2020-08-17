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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 18:14

ايران تؤكد دعمها لافغانستان ومحادثات السلام فيها

ايران تؤكد دعمها لافغانستان ومحادثات السلام فيها
جاء ذلك خلال لقاء السفير امينيان اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الافغاني بالوكالة حنيف اتمر، حيث جرى البحث وتبادل وجهات النظر حول موضوع السلام والقضايا السياسية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الافغانية فقد تباحث الجانبان خلال اللقاء حول القضايا المتعلقة بتقوية التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين واهمية الاجماع الاقليمي حول السلام في افغانستان والافراج عن السجناء المتبقين من قبل الحكومة وطالبان وخفض اعمال العنف والوقف الفوري لاطلاق النار والبدء سريعا بالمفاوضات بين الحكومة الافغانية وطالبان.

واكد السفير الايراني التزام ودعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لافغانستان في مختلف الاصعدة خاصة ما يتعلق بمسيرة السلام فيها.

وتحدث السفير امينيان خلال اللقاء حول مشروع خط سكك الحديد "خواف –هرات"، وقدم عرضا للفرص المتاحة بين البلدين في مجال توسيع التعاون الاقتصادي والنقل والاستثمارات ونقل الطاقة.

من جانبه اشاد وزير الخارجية الافغاني بالوكالة بالتعاون الشامل من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة ما يتعلق بالمهاجرين الافغان المقيمين في ايران، داعيا الى استمرار هذا التعاون.
رقم : 880862
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