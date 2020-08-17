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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 18:28

تدشين أول محطة طاقة شمسية عائمة شمال غرب ايران

تدشين أول محطة طاقة شمسية عائمة شمال غرب ايران
بالاعتماد على قدرات الباحثين المحليين، نجح مجمع مهاباد البتروكيمياوي تم وضع أول محطة طاقة شمسية عائمة في البلاد في دورة الإنتاج.

وقال رئيس مجمع مهاباد البتروكيمياوي: تم انشاء هذا المشروع على مساحة 400 متر مربع خلال 6 أشهر.

واضاف عباس فرشباف: تبلغ طاقة هذه المحطة 200 كيلوواط ساعة في اليوم، وفي حال اكتمال المشروع واكتمال المرحلة الثانية ستصل طاقتها إلى نصف ميغاواط من الكهرباء وسيتم توصيل الكهرباء المولدة بالشبكة الوطنية.  

واوضح ان 80% من منشآت المحطة تم بناؤها بامكانيات محلية ، مشيرا الى انه مع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، سيتم توفير الكهرباء إلى 400 أسرة ريفية.

يذكر انه تم بناء مجمع مهاباد البتروكيمياوي كجزء من خطة بناء خط نقل الإيثيلين من عسلوية (جنوب) الى غرب ايران بطول 1600 كم ويتم ضخ حوالي 324 ألف طن من الإيثيلين سنويًا كمواد خام من عسلوية الى هذا المجمع.

وتم بناء 6 وحدات بتروكيماوية على طول خط النقل هذا في مناطق خرم آباد وكرمانشاه وماهاباد ومياندواب وسنندج اضافة الى مهاباد، ويتم توفير الإيثيلين المطلوب لجميع هذه الوحدات من خلال هذا الخط.

وينتج مجمع مهاباد البتروكيمياوي سنويا 300 ألف طن من البولي إيثيلين الخفيف والثقيل (السعة الاسمية) و 30 ألف طن من "البيوتان 1".
رقم : 880864
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