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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 18:30

الرئيس المكسيكي يعلن إستعداده لإختبار لقاح كورونا الروسي

الرئيس المكسيكي يعلن إستعداده لإختبار لقاح كورونا الروسي
وقال الرئيس المكسيكي، الاثنين في المؤتمر الصحفي الحكومي اليومي: "إذا رأينا أن هناك نتائج، وأن اللقاح الروسي فعال، فسنتصل مع السلطات الروسية بخصوصه. وإذا كانت هناك إمكانية للحصول عليه، فسنسير قدما".

مؤخرا أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أنه تم في روسيا التسجيل الرسمي لأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وجرى تطوير اللقاح داخل مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وقد تم تسجيله بعد خضوعه لاختبارات سريرية بمشاركة متطوعين، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك-5"، على شرف أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.
رقم : 880865
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