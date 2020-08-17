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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 18:32

تعليق الشيخ قاسم على منع سلطات البحرين إقامة مراسم عاشوراء

تعليق الشيخ قاسم على منع سلطات البحرين إقامة مراسم عاشوراء
وقال آية الله قاسم -في تعليق جديد على منع سلطات البحرين إقامة مراسم عاشوراء لهذا العام، ونشره «موقع المُقاوم» – إنّه «بالنسبة لمسألة فتح المآتم وغلقها بيننا وبين الطرف الآخر العقل، سواء كان الآخر جهة رسميّة أو جهة صحيّة أو جهة دينيّة».

وأضاف «قولوا لنا هل من لغة العقل أنّ التجمّع في المجمع التجاريّ بشروط محدّدة مانع من كورونا، بينما هو مفتاح خاص وبيئة خاصّة مغرية لهجوم الكورونا في المآتم».

وكان آية الله قاسم قد اعتبر أنّ السماح بفتح المجمّعات التجاريّة والأسواق وبرك السباحة والصالات الرياضيّة وفي قبال ذلك ما صدر بحقّ موسم عاشوراء المقبل يعني «لا نريد الحسين، لا بد من طرد الحسين»، وأضاف «الحرب قائمة على الحسين، هذا ما أفهمه، ومن ادّعى غير ذلك فليبيّن الوجه».
رقم : 880866
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