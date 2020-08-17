وفد من حماس سيشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله

وقال يوسف -في تصريح مساء اليوم الاثنين-: إنهم تلقوا دعوة للمشاركة، وأقرّوا الحضور بوفد من الضفة الغربية يمثل الحركة.



وأشار القيادي يوسف إلى ضرورة أن تكون أجندة اللقاء مفتوحة، لمناقشة كل القضايا المرتبطة بالضم وصفقة القرن وتطبيع العلاقات مع الاحتلال.



وسيشارك في الاجتماع طاقم من رئاسة السلطة وقيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح وممثلين عن الأجهزة الأمنية في الضفة.



وسبق أن هاتف إسماعيل هنية -رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- رئيسَ السلطة محمود عباس لمناقشة التطورات المتعلقة بالتطبيع بين الإمارات والاحتلال، حيث أكدا بوضوح رفض هذا الاتفاق المعلن، عادّين أنه اتفاق غير ملزم للشعب الفلسطيني، ولن يُحترم، وشددا على أن كل مكونات شعبنا تقف صفا واحدا في رفض التطبيع أو الاعتراف بالاحتلال على حساب حقوق شعبنا.



واتفقا على استمرار التواصل الدائم، وتعزيز التنسيق المشترك داخل الساحة الوطنية الفلسطينية لمواجهة تطورات هذا الموقف.



كما هاتف هنية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لتعزيز وحدة الموقف الوطني المشترك تجاه ما أُعلن من اتفاق للتطبيع، وتم خلال الاتصال التأكيد على رفض الخطوة، وعدّها خارج السياق التاريخي، وتجاوزًا للثوابت والحقوق الوطنية والعربية والإسلامية، ويجب التراجع عنها.