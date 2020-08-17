بن علوي يتصل بوزير خارجية الإحتلال بعد التطبيع الإماراتي

وكانت سلطات الإحتلال​ أشارت عقب قيامها بتطبيع العلاقات مع الإمارات إلى أن "هناك دول عربية أخرى في طريقها للاقتداء بالإمارات".



كما أفاد رئيس الوزراء الإحتلال ​بنيامين نتانياهو​ بأن "الوضع الجديد يتعارض كليا مع الاعتقاد الذي كان يقول حتى قبل أيام معدودة بعدم وجود أي دولة عربية توافق على إحلال سلام رسمي ومفتوح مع إسرائيل قبل حل النزاع مع ​الفلسطينيين​".



وقوبل التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي بتنديد واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين وكذلك في من قبل الدول الحرة و المستقلة في العالم ، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.