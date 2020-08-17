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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 18:57

هذا ما ستفعله ايران في حال تفعيل ‘‘آلية الزناد‘‘

هذا ما ستفعله ايران في حال تفعيل ‘‘آلية الزناد‘‘
وافاد علي خضريان ، رئيس اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية في لجنة المادة 90 البرلمانية ، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء فارس ، بتقديم مشروع عاجل للانسحاب التلقائي من الاتفاق النووي في حال تفعيل آلية الزناد .

وبشأن اقتراح مشروع القانون العاجل للانسحاب التلقائي من الاتفاق النووي في حال تفعيل آلية الزناد قال إن أهم التزامات دول مجموعة 5 + 1 المذكورة في الاتفاق النووي هي رفع أو تعليق بعض الوان الحظر المفروض على إيران ووفق وثيقة الاتفاق النووي فان التعهدات والخدمات الناجمة للدول الاطراف في الاتفاق مع ايران قد تمت الاشاره اليها في البنود من 20 إلى 33 من الاتفاقية وان البنود من 21 إلى 26 التي تشير تحديدًا إلى التزامات الولايات المتحدة ؛ وهي التزامات مهمة ، بما في ذلك تعليق الحظر الثانوي الذي يؤثر على كل تجارتنا مع العالم وحتى التزامات الدول الأخرى ، وفي البنود من 27 إلى 33 ، قبلت الولايات المتحدة بشكل مشترك الالتزامات مع الاتحاد الأوروبي ، والتي تم إلغاء معظمها الآن.

وأكد المتحدث باسم لجنة المادة 90 لمجلس الشورى الإسلامي: أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ، ادى الى الغاء التعهدات المهمة لاميركا من هذه الوثيقة والتي تمت الاشارة اليها في البنود الستة ما دمر أجزاء مهمة من هذه الاتفاقية وفي الواقع ان الاتفاق النووي من دون اميركا عملياً ، سيكون بلا معنى بالنسبة لإيران.

وتابع إنه بعد 5 سنوات من الاتفاق النووي وحتى بعد انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق ، لا تزال هذه الدولة تحاول تكثيف الضغط على إيران من خلال تفعيل آلية الزناد وقال انه في هذا الصدد ، وعلى اعتاب رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران ، نرى أن الولايات المتحدة ، وهي أحد المنتهكين الرئيسيين للاتفاق النووي تمارس ضغوط سياسية كبيرة على ايران وان اصدار قرار في مجلس الامن لتمديد حظر الاسلحة المفروض على ايران والذي منيت بسببه اميركا الهزيمة كان أيضًا في نفس هذا الاتجاه ، اذ أنه إذا لم يكن هناك رد مناسب من إيران ووفقًا للإعلان الرسمي للحكومة الأمريكية ، فسنرى الإجراء الأمريكي القادم لتفعيل آلية الزناد.
رقم : 880872
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