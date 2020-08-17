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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 19:04

نتنياهو: نسعى لرحلات قريبة الى الإمارات عبر الأجواء السعودية!

نتنياهو: نسعى لرحلات قريبة الى الإمارات عبر الأجواء السعودية!
وقال نتنياهو خلال جولة في مطار بن غوريون الدولي، الإثنين: “إنني أزف لكم بشرى أننا نعمل حاليًا على تنظيم رحلات جوية مباشرة، ستربط (المدينة الإسرائيلية) تل أبيب، بدبي وبأبو ظبي، وتمر في طريقها عبر الأجواء السعودية”.

وتابع: “إنها بمثابة رحلة جوية قصيرة للغاية كونها لا تستغرق سوى 3 ساعات تقريبًا، مثل الرحلة إلى روما مثلاً، لكنها ستغيّر وجه الطيران الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي، من خلال إضافة حجم هائل من النشاط السياحي بكلا الاتجاهين، وحجم هائل من الاستثمارات”.

وزعم نتنياهو: “إن مواطني الإمارات معنيون جدًا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل في مجال التكنولوجيا، إذ يقع هناك بعض أكبر مراكز التجارة الحرة وأكثرها كفاءة في العالم، مما سيحقق فائدة كبيرة جدًا للمستهلك الإسرائيلي ويُعتبر ببساطة عاملاً محفزًا للاقتصاد الإسرائيلي والذي سيفيد أي مواطن” حسب تعبيره.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الإمارات و"إسرائيل" لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجًا معلنًا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.

وقوبل الاتفاق بتنديد واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين وكذلك في من قبل الدول الحرة و المستقلة في العالم ، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.
رقم : 880878
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