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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 21:26

نائب لبناني: أميركا حددت سقوفاً للحكومة

نائب لبناني: أميركا حددت سقوفاً للحكومة
واشار رعد انه لا يوجد اي مشكلة مع أي مبادرات طالما هناك قوى محلية يعلمون مصلحتهم، واخر وصف مطروح من قبل قوى خارجية للحكومة المقبلة هو "حكومة المهمات المستقلة".

وشدد رعد على ان "هدف البوارج ليس عسكرياً إنما عرض عضلات لتعزيز الحضور من أجل تنفيذ مهام إغاثية".

كما أفادت مصادر ​قناة المنار​، إلى أن زيارة المبعوث الأميركي ​ديفيد هيل​، حملت رسالتين مختلفتين حين اجتمع مع فريقين مختلفين:

الفريق الأول ​رئيس الجمهورية​ الحكومة والنواب والمدير العام للأمن العام، حيث قال لهم بأن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تريد ما يريد ​اللبنانيون​، حكومة وحدة وطنية والمباشرة بالإصلاحات بأسرع وقت ممكن".

أما الفريق الثاني وهو فريق حلفائه رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​، وبعض الأشخاص الذين جلس معهم ثنائيا، حيث قال لهم: "ننسق مع الفرنسيين بجملة أفكار وطمئنوا لن نترككم والاستقالات لن تخدم، لا ندعم حكومة التكنوقراط، الحريري مطروح جديا ليشكل مثل حكومة دياب، تمثل القوى السياسية تمثيلا غير مستفز، والا سلاح الضغوط الاقتصادية"، أما الحلفاء اللبنانيين فاقترحوا على هيل، أسماء ​نواف سلام​، ​محمد بعاصيري​، ​ريا الحسن​، ل​رئاسة الحكومة​ القادمة".
رقم : 880905
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