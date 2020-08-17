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الاثنين 17 آب 2020 ساعة 21:28

تنظيم إرهابي يتبني استهداف الدورية التركية في سوريا

تنظيم إرهابي يتبني استهداف الدورية التركية في سوريا
وقال التنظيم الارهابي إنه استهدف الدورية المشتركة، وتوعَّدَ بمزيدٍ من الهجمات في حال تم تسيير الدوريات مرة أخرى، نافياً مقتل وإصابة أحد عناصره في العملية، وذلك بعد الحديث عن استهداف طائرة مسيرة تركية للشخص الذي قام باستهداف الدورية المشتركة ونقل جثته بواسطة مدرعة تركية.

ونشر التنظيم الارهابي صورة قال إنها من الهجوم الذي استهدف الدورية المشتركة.

وكانت الدورية تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين بقذيفة آر بي جي بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن إعطاب آلية تركية.

وتردد اسم هذا التنظيم الارهابي لأول مرة عند استهداف دورية مشتركة مماثلة في الـ 16 من الشهر الماضي، في منطقة القياسات على الطريق الدولي، فكان بيان تبني تلك العملية على حساب التنظيم على "تلغرام"، أول منشور وبيان يخصها، ما يدل على أنها أنشئت لهذا الغرض وحسب.
رقم : 880906
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