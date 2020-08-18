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الثلاثاء 18 آب 2020 ساعة 07:17

جو بايدن: بقي لترامب 78 يوما في البيت الأبيض

جو بايدن: بقي لترامب 78 يوما في البيت الأبيض
وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "لم يبق على يوم انتخابات الرئاسة الأميركية سوى 78 يوما".

ولفت إلى أنه سيعمل مع نائبته كامالا هاريس على جعل ترامب، رئيس الفترة الرئاسة الواحدة، وذلك بجعل الأميركيين يصوتون لصالح الديمقراطيين.

وأرفق بايدن صورة لحملة "بايدن الرئيس"، دعا فيها الأميركيين للانضمام إلى حملته والتصويت من أجله.

وأصبح جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويعد أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أميركا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأميركيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".
رقم : 880952
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