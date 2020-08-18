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الثلاثاء 18 آب 2020 ساعة 07:19

ظريف: علاقاتنا مع الصين تحولت الى علاقات استراتيجية شاملة

ظريف: علاقاتنا مع الصين تحولت الى علاقات استراتيجية شاملة
وقال ظريف في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاثنين، ان تطوير العلاقات مع الدول الجارة وبعض الدول الصديقة مثل روسيا خاصة الصين قد ادرج في جدول اعمالنا بحيث ان هذا العلاقات التي كانت استراتيجية عادية قد تحولت بعد زيارة الرئيس الصيني الى ايران الى علاقات استراتيجية شاملة وتقرر متابعتها في اطار برنامج للاعوام الـ 25 القادمة.

ولفت الى انه اعلن خلال المحادثات التي اجراها مع نظيره الصيني عبر الفيديو كونفرانس قبل فترة، استعداد ايران لمناقشة مسودة وثيقة التعاون للاعوام الـ 25 القادمة واضاف، انه قبل هذا الوقت لم تكن ايران مشاركة بصورة جدية في الحزام الاقتصادي الصيني، في حين ينبغي علينا في هذا المجال متابعة علاقاتنا على اساس توفير مصالحنا الوطنية.

واكد بان الحكومة وضعت منذ بداية مهامها مبدا اقامة العلاقات الاستراتيجية الشاملة مع الجيران واضاف، اننا فضلا عن الدول الجارة لنا مع روسيا مواقف مشتركة وتوصلنا خلال الزيارة الى موسكو الى تنسيقات جيدة وقد اثبتت روسيا لنا وجهات نظرها الايجابية في مجلس الحكام ومجلس الامن.
رقم : 880953
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