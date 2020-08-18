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الثلاثاء 18 آب 2020 ساعة 07:26

هآرتس: 'إسرائيل' تطلب من واشنطن عدم بيع الإمارات طائرات أف 35

هآرتس:
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين صهيونيين، أن "طلب الحكومة الإسرائيلية يأتي بسبب مخاوف من أن تكون هناك محادثات سرية مع الدولة الخليجية تفضي إلى اتفاق بشأن بيع معدات عسكرية حساسة دون إطلاع كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل".
وبحسب المسؤولين، "ضغطت دول الخليج (الفارسي) في الماضي على إسرائيل لإزالة معارضتها للصفقات".

وأضافت الصحيفة، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على بيع معدات تكنولوجية متطورة للإمارات ضمن اتفاق التطبيع، لكنه شدد على عدم بيع الطائرات الأمريكية".

وأكدت، أن "إسرائيل" تتطلع إلى أن تبقى الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك تلك الطائرات الأمريكية المتطورة.
رقم : 880956
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