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الثلاثاء 18 آب 2020 ساعة 08:12

تجمع العلماء المسلمين بلبنان: لحكومة تتمثل فيها الأطراف السياسية كافة

تجمع العلماء المسلمين بلبنان: لحكومة تتمثل فيها الأطراف السياسية كافة
كما دعا “التجمع” الى “حكومة وحدة وطنية تتمثل بها الأطراف السياسية كافة، ونرفض الدعوات لحكومة حيادية تضغط لأجلها الولايات المتحدة الأميركية للهروب من نتيجة الانتخابات النيابية التي أفرزت أكثرية واضحة لصالح من تستهدفهم الولايات المتحدة، من وراء المطالبة بالحيادية، ولإكمال الضغط على المقاومة من خلال تجويع الشعب اللبناني ظنا منهم أن هذا الشعب الأبي سيتراجع عن دعمه وحبه وتأييده للمقاومة التي حققت له النصر والعزة والكرامة”.

واستنكر “الانتهاكات المتكررة للعدو الصهيوني للسيادة اللبنانية والتي كان آخرها تقدم بعض الدبابات إلى مقربة من السياج الحدودي في قرية ميس الجبل، ونطالب حكومة تصريف الاعمال برفع شكوى لمجلس الأمن وننتظر من المقاومة الرد المناسب على استشهاد أحد عناصرها في سوريا”.

واعتبر انه “أمام تفشي جائحة كورونا بشكل كبير والتي يعود معظمها لعدم مراعاة الضوابط الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة فإننا في تجمع العلماء المسلمين ندعو الشعب اللبناني لأخذ الاحتياطات الضرورية من التباعد الاجتماعي إلى لبس الكمامة وإلى عدم إقامة الاجتماعات الكبيرة وننوه بالقرار الذي اتخذ بعدم احياء مناسبة عاشوراء في الأماكن العامة والاقتصار على الاحياء من خلال الوسائل الإعلامية”.
رقم : 880967
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